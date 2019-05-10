سفير بريطاينا بأندونيسيا مُعجب بمحرز لهذا السبب !!

أشاد سفير “بريطانيا” بأندونيسيا وتيمور الشرقية “معزم مالك” بالنجم الدولي الجزائري لفريق “مانشستر سيتي” الإنجليزي.

وذلك بعد المبادرة التي قام بها خلال لقاء “السيتي” ضد “ليستر سيتي” عندما قام بإستقبال الطفل الأندونيسي “رزيقي” بملعب “الإتحاد.

ونشر السفير البريطاني تغريدة على حسابه الرسمي في موقع التواصل الإجتماعي “تويتر” عبر خلالها عن إعجابه بمحرز.

الذي حقق حلم “رزيقي” برؤية نجمه المفضل أمامه ومشاهدة لقاء “السيتيزن” من الملعب.