سفير لبنان في الجزائر يلتقي نظيره الجزائري في لبنان

التقى سفير لبنان في الجزائر الدكتور محمد محمود حسن نظيره السفير الجزائري في لبنان عبد الكريم ركاببي حيث قدم السفير حسن في بداية اللقاء شكره الخالص لسعادة السفير ركايبي على مواساته الاخوية لوفاة المغفور له شقيقه.

وتطرق اللقاء الى الاسس الكفيلة بتطوير وتوثيق العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين سواء اكانت تلك العلاقات على المستوى الرسمي العام او على نطاق مؤسسات القطاع الخاص اذ وجد الزميلين الديبلوماسيين ان من الاهمية بمكان بذل الجهود المشتركة لاعطاء قوة دفع للعلاقات الاقتصادية وتحفيز حركة المبادلات التجارية والبحث في امكانية تنظيم زيارات متبادلة لوفود اقتصادية واستثمارية .

كما اتفق النظيران على ضرورة تكثيف التواصل والتشاور على مختلف الأصعدة لا سيما على نطاق توثيق اواصر الاخوة اللبنانية الجزائرية لما فيه تامين خير المصالح والمنافع المتبادلة بين لبنان والجزائر.