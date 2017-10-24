“سقلة الدا مزيان” تُبشر بعودة الإنضباط للخضر !

عادت حادثة “مزيان إيغيل” مع أسطورة المنتخب الفرنسي “نيكولا أنيلكا “للأذهان، بعد تعيين المدرب “الدامزيان” مساعدا للناخب الوطني رابح ماجر.

ودخل النجم الفرنسي نيكولا أنيلكا في شجار دامي مع المدرب السابق لنصر حسين داي خلال شهر أفريل من عام 2014.

وتعود حيثيات الشجار ، بعدما استلم لاعب ريال مدريد السابق مفاتيح إدارة النصرية بسبب سوء النتائج التي حصدها المدرب مزيان إيغيل.

وحاول أنيلكا الذي حول إسمه إلى بلال بعد إعتناق الإسلام، التدخل في شؤون إيغيل التدريبية، ليدخل الطرفان في شجار دامي.

وإستعاد رواد “الفايسبوك” حادثة إيغل مع لاعب ريال مدريد السابق، ليقوم أنصار الخضر بعملية إسقاط على تعامله مع لاعبي الخضر.

ومعروف على “الدامزيان”، أنه لا يعترف بالنجومية خلال تعامله مع اللاعبين، ما يبشر بعودة الإنضباط في صفوف التشكيلة الوطنية.