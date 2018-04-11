بالفيديو: سقوط طائرة عسكرية بالقرب من مطار بوفاريك العكسري

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بالفيديو: سقوط طائرة عسكرية بالقرب من مطار بوفاريك العكسري
بقلم أسماء.ع

سقطت طائرة عسكرية، اليوم الأربعاء، بالقرب  من مطار بوفاريك العسكري، في البليدة، حسب ما علمت به النهار.

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