سقوط مروحية عسكرية بتيبازة.. شنين يعزي عائلة الشهيد نور الدين بوزايدة

قدم رئيس المجلس الشعبي الوطني، سليمان شنين، تعازيه لعائلة الشهيد الملازم الأول نور الدين بوزايدة، في سقوط مروحية عسكرية بتيبازة.

وكتب شنين عبر تغريدة بتويتر، “ببالغ الحزن والأسى تلقينا نبأ فاجعة سقوط مروحية عسكرية واستشهاد الملازم أول نور الدين بوزايدة”.

مضيفا “نتقدم بخالص التعازي إلى عائلة الفقيد والى قيادة وكافة أفراد الجيش الوطني الشعبي”.

وتابع شنين “راجيا من الله أن يتغمده برحمته الواسعة وأن يمكن فرقة البحث العثور على الضابطين المفقودين”.

وعلى إثر هذا الحادث الأليم، تقدم رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، بتعازيه الخالصة لأسرة الشهيد، وكل أفراد الجيش.

داعيا المولى أن يوفق فرق الإنقاذ في العثور على الضابطين المفقودين.

كما تقدم الفريق السعيد شنڨريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي بإسمه ونيابة عن جميع مستخدمي الجيش،بخالص التعازي والمواساة لأسرة الشهيد.

وتتواصل عملية البحث عن الضابطين المفقودين في ساحل بوهارون،بعد سقوط المروحية العسكرية التابعة لقيادة القوات البحرية صباح اليوم الأربعاء.

وخلف الحادث استشهاد الملازم الأول بوزايدة، أحد أفراد طاقم المروحية المتكون من 3 ضباط، حسب بيان لوزارة الدفاع الوطني.

فيما لا تزال عملية البحث جارية عن الطيارين الآخرين، حيث تم تسخير وسائل البحث والإنقاذ اللازمة، حسب ذات البيان.

للتذكير، سقطت مروحية بحث وإنقاذ عسكرية من نوع “MS-25 Merlin”، في عرض البحر، أثناء القيام بمهمة طيران تدريبية تقنية.