سكان “حي فيلا” في بومرداس يناشدون السلطات وقف أشغال بناء فندق

يناشد سكان “حي فيلا” بوسط مدينة بومرداس السلطات المحلية ومعها المركزية التدخل لوقف ما اسموه جبروات مستثمر.

الذي أراد تعدى وتجاوز القانون بإنجاز فندق وسط الحي رغم أن دفتر الشروط الخاصة بهذا الأخير لا يسمح بمثل هذه الاستثمارات.

وحسب مراسلة السكان اليت تملك النهار نسخة منها فإن الرجل رفض الانصياع للقرارات الصادرة من المحكمة والبلدية، القاضية بوقف الاشغال.

خاصة بعد أن تجاوز القانون وخرب كل المرافق منها المجاري المائية والاعمدة الكهربائية والأنانيب نتيجة الحفر المتواصل.

اضاف السكان أن الرجل يستعمل ما اسموه نفوذه لإتمام المشروع، علما أن نوافذ الفندق تطل مباشرة إلى شرفات وساحات المنازل.

وقالوا إن كل القرارات كانت في البداية ضده لكن مع مرور الوقت ألغيت بسبب تواطئ رئيس الدائرة السابق في القضية.

بالإضافة الى الأمين العام السابق للولاية الذي ألغى كل القرارات واعطى له الفرصة لتشكيل ملف ورخصة بناء خاصة حسبهم.

وطالب السكان بالتدخل العاجل والشخصي من والي الولاية عبد الرحمان مدني فواتيح وأمن الولاية اضافة الى رئيس المجلس القضائي.

لان الحي في خطر وحياتهم على وشك أن تتحول الى جحيم مع انطلاق الفعلي للفندق.

علما أن الرجل يبيع المشروبات الكحولية ما يفتح الباب لتحويل الفندق إلى وكر للفسق والدعارة واستعمال النساء.