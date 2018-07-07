اشتكى سكان حي 1839 مسكن “عدل” بـ “سبالة” بالعاصمة من مشكل التزوّد بالمياه الصالحة للشّرب منذ انقضاء شهر رمضان الكريم.

وعبّر العديد من سكان الحي لـ “النهار أون لاين”، عن استيائهم من جفاف حنفياتهم وهذه الوضعية التي أرهقتهم خلال الأيام الأولى من فصل الصيف.

وأكّد المواطنون بأنّهم يتزودون بالمياه في الحنفيات ابتداءً من الثالثة صباحا إلى 10 صباحا كأقصى تقدير، أي لمدّة 6 ساعات.

ويكون الإنقطاع في كامل ساعات اليوم، بالإضافة إلى أيام العطلة الأسبوعية والمواسم والأعياد.

مفيدين بأنّهم رفعوا شكاويهم إلى مؤسّسة الجزائرية للمياه، التي تبرأت من المشكل وأرجعته إلى وكالة عدل.

وأكّد المواطنون بأنّ وزير السكن عبد الوحيد طمار، قام بزيارة مفاجئة للحي، بعد تلقيه رسالة عبر صفحته الرسمية “فايسبوك” أين اكتشف عدّة نقائص كالإنارة والماء.

حيث قاموا بتهيئة الإنارة العمومية في الحي و توفر المياه في الحنفيات قبل شهر رمضان، لكن بعد انقضاء الشهر الكريم توقّف كلّ شيئ، على حدّ تعبيرهم.