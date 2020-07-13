سكيكدة: إستناف نشاط قاعات الأنترنت cyber cafe على مستوى الولاية  

قرر والي سكيكدة عيسى عروة اليوم الإثنين الترخيص بإستناف نشاط قاعات الانترنتcyber cafe على مستوى الولاية.

وجاء هذا القرار في إطار التدابير التكميلية للخروج من التدريجي من الححجر الصحي وإستناف بعض النشاطات التجارية.

وأضاف البيان أنه يتعين على ممارسي هذه النشاطات إحترتام التدابير الصحية المتخدة للحد من إنتشار كورونا وهي:

التقيد الصارم بقواعد النظافة والتعقيم اليومي للمحل.

إحترام مسافة الامان بين الأشخاص واحد متر على الاقل.

إستعمال معقم اليدين والكمامات بالنسبة للعمال والزبائن.

ووضع لافتات توضيحية للتدابير والإجراءات الوقائية.

الحرص على عدم وجود اكثر من 3 اشخاص داخل المحل.

التعقيم الجيد للأجهزة بعد كل إستعمال.

منع إستعمال السماعات بالنسبة للزبائن.

منع دخول الاطفال الأقل من 16 سنة.

وشار البيان أن أي مخالفة لهذه التدابير تعرص صاحب المحل التجاري للغلق الفوري مع سحب السجل إضافة إلى متابعة قضائية.

وتدخل هذه التدابير المتخدة في إطار التخفيف من أثار الإقتصادية والإجتماعية لازمة فيروس كوفيد 19 .