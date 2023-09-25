سكيكدة: إصابة 17 شخصا في حادث إصطدام حافلة لنقل المسافرين بسيارة

أصيب 17 شخصا في حادث مرور على مستوى الطريق الوطني رقم 85 قرب مقبرة الشهداء بلدية القل.

الحادث تمثل في إنحراف سيارة سياحية واصطدامها بحافلة لنقل المسافرين (تعمل خط القل حي700 مسكن ).

وأسفر الحادث في إصابة أسفر، حادث مرور تمثل في مما ادى الى انحراف الحافلة بالطريق الوطني رقم 85 قرب 17 شخصا تتراوح أعمارهم بين (61-06 سنوات) ، بإصابات متفاوتة الخطورة، تم تقديم لهم الاسعافات الأولية في عين المكان قبل نقلهم الى مستشفى القل.