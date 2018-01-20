إصابة 5 أفراد من عائلة واحدة بحروق اثر اشتعال قارورة غاز بوتان سكيكدة

اهتز عشية اليوم السبت، حي 33 مسكن بحمروش حمودي في بلدية حمادي كرومة بولاية سكيكدة، على وقع حادثة اشتعال نار في قارورة لغاز البوتان بمسكن أحد الخواص،

ما أسفر على إصابة 5 اشخاص من عائلة واحدة بحروق متفاوتة الدرجات،

وحسب مصالح الحماية المدنية فإن الحادث الذي وقع بمنزل ذو طابقين أسفر على إصابة 5 أشخاص رجل و4 نساء تتراوح أعمارهم بين 21 و51 سنة،

وتم نقل 4 منهم من قبل ذات المصالح، فيما نقل رب الأسرة من قبل خواص،

هذا وقد قالت مصادر طبية للنهار بأن حالات المصابين مستبرة، حيت قدرت درجة حروق النسوة بالأولى،

فيما لا يزال الرجل يخضع للعلاج المكثف، إلى ذلك باشرت مصالح الأمن تحقيقا في ملابسات الحادثة.