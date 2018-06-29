الجمارك تحبط عملية تهريب 6 كلغ من الفضة عبر ميناء سكيكدة

تمكن أعوان مفتشية أقسام الجمارك بميناء سكيكدة من إحباط محاولة تهريب 6 كلغ من معدن الفضة،

كانت مخبئة على شكل صفائح داخل أجزاء سيارة سياحية من نوع برلينقو ملك لأحد المغتربين كان قادما على متن باخرة طارق ابن زياد،

التي رست بيمناء سكيكدة قادمة من مارسيليا بفرنسا و على متنها 345 مركبة و 852 مسافرا .

وحسب ما توفر من معلومات فإن العملية جاءت إثر عمليات تفتيش روتينية مكنت من حجز البضاعة المذكورة مع تحرير محضر لصاحبها الذي ينحدر من عين البيضاء بأم البواقي.

يذكر أنه و خلال رحلة عودت الباخرة المذكورة تم حجز أكثر من 130 خرطوشة سجائر من نوع مالبورو كانت بحوزة عدد من المسافرين.