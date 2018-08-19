الجمارك تحجز كمية من القماش بمئات الملايير بالميناء سكيكدة

علم تلفزيون النهار أن مفتشية أقسام الجمارك بميناء سكيكدة، قامت بحجز حوالي 100 حاوية من الحجم المتوسط محملة كلها بالقماش قدرت قيمتها بمئات الملايير.

وحسب ما توفر من معلومات فإن حجز هذه الحاويات يعود إلى التصاريح الغير مضبوطة

والتي تم تضخيمها من قبل مستوردي هذه البضاعة فبما يخص فوترتها، حيث تم تقديم أسعار لا تتناسب وما هو معمول به محليا.

هذا وعلمنا أن ذات المصالح حجزت الكمية المذكورة إلى غاية انتهاء التحقيقات التي باشرتها،

سيما وأن أصحاب البضاعة يقولون بان الاسعار المقدمة تتماشى وما هو موجود في الاسواق العالمية ، وخاصة المعمول بها في دولة الصين التي استوردت منها البضاعة.