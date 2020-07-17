سكيكدة..انتشال جثة “حراق” بشاطئ واد طنجي

انتشلت مصالح الحماية المدنية بولاية سكيكدة جثة “حراق” بالمكان المسمى شاطئ واد طنجي ببلدية عين الزويت دائرة الحدائق.

وتدخلت مصالح الحماية المدنية لولاية سكيكدة المتمثلة في الوحدة البحرية الشهيد لوصيف بوشطاطة مدعمة بالوحدة الرئيسية المجاهد المتوفي سعودي الكنز ووحدة قطاع الميناء الشهيد رابحي رابح على الساعة 19سا و37د.

وتقول مصادر النهار أن جثة الغريق تعود ل”حراق” كان بصدد الهجرة السرية من الشاطئ المعروف بانه نقطة انطلاق الحراقة في الولاية.

وبعد غرق الشخص تدخل رفقاءه الـ9 “الحراقة” لإنقاذه ولما تدخلت مصالح الحماية المدنية لاذوا بالفرار تاركين جثة صديقهم مرمية بين الصخور.