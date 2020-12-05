سكيكدة.. توقيف شخص تورط في جريمة محاولة قتل

تمكنت الفرقة الجنائية التابعة لمصالح أمن سكيكدة، من توقيف شخص حاول الفرار بعد إقترافه لجريمة محاولة قتل.

وحسب بيان لذات المصلحة الأمنية، اليوم السبت، تعود حيثيات القضية إلى دوريات لعناصر الفرقة الجنائية بالزي المدني بطريق نهج الربو الجميلة بوسط مدينة سكيكدة.

أين لفت إنتباههم صياح وطلب للنجدة من طرف مواطنين بالقرب من موقف الحافلات.

ليقترب عناصر الأمن منهم، وتبين تعرض أحد الأشخاص “56 سنة”، لاعتداء بسلاح أبيض على مستوى العنق ووجد مغمى عليه.

وباشرت عناصر الفرقة تحرياتها الميدانية حول الفاعل، فيما تكفلت الحماية المدنية بنقل المصاب على جناح السرعة للمستشفى المحلي نظرا لخطورة الاصابة.

وتم تشكيل أفواج عملياتية بغية توقيف الفاعل، والذي فر هاربا بعد إقترافه للجريمة.

ليتم تحديد مكان تواجد المشتبه فيه، بوسط المدينة، وتم التنقل إلى عين المكان وتوقيفه مع استرجاع أداة الجريمة والمتمثلة في سكين.

هذا وقامت الفرقة، بإنجاز ملف جزائي تم بموجبه تقديم المشتبه فيه أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة سكيكدة، والذي أحال الملف على قاضي التحقيق، حيث أصدر في حقه أمر ايداع الحبس.