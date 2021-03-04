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سكيكدة: توقيف شخص وإسترجاع سلاح ناري

الوطني
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سكيكدة: توقيف شخص وإسترجاع سلاح ناري
بقلم محمد حمادة

أوقف أمن ولاية سكيكدة شخص يبلغ 21 سنة في قضية إخفاء أشياء مسروقة، حيازة سلاح ناري (بندقية صيد) بدون رخصة.

حيثيات القضية تعود إلى تلقي مصالح الشرطة القضائية ( الفرقة الجنائية)  لشكوى من طرف أحد الأشخاص مفادها تعرضه لفعل السرقة.

حيث استولى الفاعل على بندقية صيد عيار 12 ملم، ليتم فتح تحقيق في القضية.

وأسفرت التحقيقات من تهديد هوية المشتبه فيه الذي تحصل على السلاح الناري من عند أحد المقربين من الضحية.

ليتم توقيفه بالحي الذي يقيم فيه، مع استرجاع البندقية محل السرقة التي قام بإخفائها بالقرب من مسكنه العائلي.

بعد إتمام إجراءات التحقيق أنجز ضد المشتبه فيه ملف قضائي تم بموجبه تقديمه أمام النيابة المختصة لدى محكمة سكيكدة.


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