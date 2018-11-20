سكيكدة .. سنة سجنا لأفراد عصابة ملثمة اقتحمت منزلا وهددت صاحبته بالقتل

قضت محكمة الجنايات بمجلس قضاء سكيكدة، الإثنين، في حق شخصين يتعلق الأمر بكل من “ع.أ” و ” ع.ن” بعقوبة السجن النافذ بـ 15 سنة.

مع تبرئة ذمة شخصين آخرين، عن جناية تكوين جمعية أشرار، وجناية السرقة المقترنة بتوافر ظروف العنف التعدد الليل، والكسر.

تعود حيثيات هذه القضية،إلى شهر جوان الماضي، عندما تقدم شخص إلى أمن دائرة الزيتونة غربي ولاية سكيكدة، لتقديم شكوى متعلقة بتعرض منزل أخيه للسرقة ، اثر سماعه ضجيج بمنزل أخيه الموجود فيه زوجته وأبنائه القصر .

بعد أن قام الفاعلون اللذين كانوا ملثمين باقتحام المنزل ، وهم يحملون أسلحة بيضاء لأجل الاستيلاء على مبالغ مالية ومجوهرات، بعد أن قاموا بضرب الزوجة وهددوها بالقتل.

تحقيق الضبطية القضائية، كشفت خلاله الزوجة الضحية بأن الفاعلين اقتحموا منزلها وقت السحور، حين فاجأها الفاعلون وهي على سريرها.

وقام أحدهم بخنقها ، مطالبينها بالكشف عن مكان المجوهرات والأموال ، وهو ما مكنهم من الاستيلاء على مبلغ 60 مليون سنتيم ومبالغ بالعملة الصعبة تفوق 250 مليون سنتيم ومصوغات ذهبية.

خلال المحاكمة أعترف اثنين من المتهمين بما نسب إليهما وصرحا بأنهما خططا للعملية قبل يومين من الفعلة قبل تنفيذها مباشرة، و تسللوا إلى المنزل.

أين وجدوا الضحية تشاهد التلفاز ، قبل أن يهددوها بسلاح أبيض لتدلهم على مكان الأموال والمجوهرات وهو ما كان، أما المتهمين الآخرين فقد نفيا ما نسب إليهما.