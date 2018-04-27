بالفيديو.. شاهد لحظة انقاذ 13 حراڨا بسواحل سكيكدة

تمكن خفر السواحل من انقاذ 13 حراڨا أصيبوا اثر اصطدام زورقهم بباخرة لنقل البضائع قبالة شواطئ القل بولاية سكيكدة.
القارب كان على متنها 14 شخصا تترواح أعمارهم مابين 19 و 28 سنة، فيما لايزال أحدهم مفقودا.
حادث الاصطدام وقع قبالة سواحل القل بولاية سكيكدة، وتدخل خفر السواحل لنقل المصابين نحو اليابسة.
شاهد عملية إنقاذ 13 حراقا اصطدم قاربهم بباخرة لنقل البضائع بسواحل القل
⭕️ فيديو حصري للنهار…شاهد عملية إنقاذ 13 حراقا اصطدم قاربهم بباخرة لنقل البضائع بسواحل القل
Publiée par النهار الجديد sur vendredi 27 avril 2018
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