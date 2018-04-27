عاجل

بالفيديو.. شاهد لحظة انقاذ 13 حراڨا بسواحل سكيكدة

أخبار الجزائر
  • -
  • 0
بالفيديو.. شاهد لحظة انقاذ 13 حراڨا بسواحل سكيكدة صورة مركبة
بقلم خ.صديق / محمد حمادة

تمكن خفر السواحل من انقاذ 13 حراڨا أصيبوا اثر اصطدام زورقهم بباخرة لنقل البضائع قبالة شواطئ القل بولاية سكيكدة.

القارب كان على متنها 14 شخصا تترواح أعمارهم مابين 19 و 28 سنة، فيما لايزال أحدهم مفقودا.

حادث الاصطدام وقع قبالة سواحل القل بولاية سكيكدة، وتدخل خفر السواحل لنقل المصابين نحو اليابسة.

شاهد عملية إنقاذ 13 حراقا اصطدم قاربهم بباخرة لنقل البضائع بسواحل القل

⭕️ فيديو حصري للنهار…شاهد عملية إنقاذ 13 حراقا اصطدم قاربهم بباخرة لنقل البضائع بسواحل القل

Publiée par ‎النهار الجديد‎ sur vendredi 27 avril 2018

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

دير لافير

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2018

تطويرALM Digital