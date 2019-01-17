سكيكدة : شجار بين شخصين ينتهي بسقوط ضحية ببلدية جندل

تدخل، اليوم، أعوان الحماية المدنية بعزابة في سكيكدة، لتحويل جثة أربعيني عثر عليه ميتا داخل محل ببلدية جندل سعدي محمد.

وحسب ما توفر من معلومات فإن الضحية تعرض لاعتداء بواسطة سكين وآلة حادة خلال شجار مع أحد جيرانه الليلة الماضية.

ليتم بعدها نقل الضحية إلى مستشفى محمد دندان بعزابة ليغادره بعدها عائدا إلى منزله.

أين قضى الليلة داخل محل أسفل المنزل أين لفظ أنفاسه متأثرا بالاعتداء قبل أن يكتشف أمره أحد أفراد العائلة.

وفتحت مصالح الدرك المختصة إقليميا تحقيقا في ملابسات الحادثة بعد توقيف الفاعل وهو رب أسرة في العقد الرابع من العمر.