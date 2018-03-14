مختل عقليا يقتل شيخا ويصيب 4 أشخاص بجروح باستعمال فأس بسكيكدة

اهتزت قرية “بوبقرة” التابعة إلى بلدية امجاز التشيش بسكيكدة، على وقع حادثة مؤلمة راح ضحيتها شيخ يبلغ من العمر 56سنة يدعى(عمار،ه)،

فيما أصيب 4 أشخاص آخرين بجروح متفاوتة الخطورة،

وذلك بعد أن أقدم شاب وهو طالب جامعي يعاني من اضطرابات عقلية على الاعتداء عليهم باستعمال فأس قبل صلاة العشاء،

وحسب مصادر النهار فإن المعني الذي يعاني من اضطرابات نفسية وعقلية باغت المجموعة وهي عائدة من أداء صلاة العشاء بمسجد القرية،

موجها ضربات لهم باستعمال فأس، ما تسبب في وفاة الكهل المذكور وإصابة 4 آخرين،

تم تحويل أخدهم إلى مستشفى قسنطينة والبقية إلى مستشفى الحروش،

عناصر فرقة الدرك الوطني وفور تلقيهم الخبر تنقلوا إلى عين المكان أين باشروا تحقيقا لتحديد ملابسات الحادثة التي هزت القرية.