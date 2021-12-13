سكيكدة: مصرع عامل وإصابة إثنين آخرين اثر سقوط رافعة بمشروع سكني

هلك عامل وأصيب إثنين آخرين اثر حادث سقوط رافعة في مشروع بناء سكنات عدل ببلدية امجاز التشيش بولاية سكيكدة.

حيث لفظ الضحية المتوفي وهو شاب يبلغ من العمر 37 سنة، ينحدر من ولاية قسنطينة، أنفاسه الأخيرة على مستوى مصلحة الاستعجالات بالمؤسسة الاستفائية الحروش التي تم نقله لها بمعية زميليه و البالغين من العمر 23 و43 سنة، واللذين لازالا تحت المراقبة الطبية رغم استقرار حالتهما الصحية.

وحسب ما توفر من معلومات فإن الضحايا تفاجأو بسقوط الرافعة خلال الأشغال ما جعلهم لا يستطيعون تفاديها.