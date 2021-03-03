سكيكدة: شاب يقتل كهلا بإستعمال آلة حادة ” منجل “

اهتز مساء اليوم حي 700 مسكن بالقل في سكيكدة، على وقع جريمة قتل راح ضحيتها كهل على يد شاب.

وحسب ما توفر من معلومات فإن الجاني وهو شاب في العقد الثالث من العمر، وجه طعنة قوية باستعمال آلة حادة (منجل حصاد تقليدي).

وذلك على مستوى بطن الضحية أردته قتيلا، رغم نقله على جناح السرعة إلى مصلحة الاستعجالات الطبية بمستشفى القل،

الجريمة وقعت اثر ملاسنات تحولت إلى شجار وقعت بين الجاني والضحية في العقد الخامس من العمر.

هذا ولا تزال التحقيقات متواصلة من قبل مصالح الأمن المختصة إقليميا، لتوقيف الجاني وتحديد ملابسات الحادثة.

محمد حمادة