سلسلة “دقيوس ومقيوس” تعود بقوة في موسمها الثالث وهذه أولى المشاهد

تعود السلسلة الفكاهية الأكثر متابعة في الجزائر، “دقيوس ومقيوس” بقوة، في موسم جديد سيتم عرضه في رمضان 2020 على قناة “النهار”.

ويحمل الموسم الجديد من السلسلة الفكاهية، مواضيع واقعية، ستشد إليها المشاهد الجزائري.

وتم نشر الإعلان التشويقي من الموسم الجديد لـ”دقيوس ومقيوس”، على قناة السلسلة بموقع الفيديوهات “اليوتيوب”.

وسيكون الجزائريون على موعد مع “دقيوس ومقيوس”، في رمضان القادم، على شاشة كل الجزائريين، قناة “النهار”.

وعرف الجزء الثاني من السلسلة الفكاهية، نجاحا كبيرا، وأبدع كل من نبيل عسلي ونسيم حدوش في حلقات السلسلة، بمقالب فكاهية إحترافية جذبت المشاهدين وجعلتهم من الأوفياء لها.

وأصبح “دقيوس ومقيوس”، جزءا لا يتجزأ من الليالي الرمضانية للجزائريين بإضفائهم عليها جوا من المرح والفكاهة.

وتسلط السلسلة الفكاهية، الضوء على عمق المجتمع الجزائري، لتكون ظاهرة كوميدية، توحد الجزائريين.

وتبقى عبارت مثل “يا خويا ياخويا”، و”يرحم باباك”، متداولة بشدة في الشارع الجزائري، حيث أصبح الجزائريون، يستعملونها في أحاديثهم اليومية.