سلسلة من الإضطرابات الجوية.. أمطار غزيرة بداية من الإثنين

ستشهد الولايات الشمالية للوطن سلسلة من الإضطرابات الجوية المحملة بأمطار معتبرة محليا على فترات. وتراجع في درجات الحرارة إلى غاية يوم الأربعاء.

وحسب النماذج الرقمية للرصد الجوي، فإن الولايات الشمالية للوطن ستكون علىة موعد مع سلسلة من الأغضطرابات الجوية من متوسطة إلى نشيطة الفعالية محملة بأمطار تكون معتبرة محليا إلى غاية يوم الأربعاء. حيث ستكون الأجواء غدا الإثنين من مغشاة إلى غائمة جزئيا مع أمطار متفرقة على أغلب المناطق الشمالية.

بينما يومي الثلاثاء والأربعاء، فالأجواء ستكون غائمة بسحب كثيفة مع أمطار غزيرة خاصة يوم الأربعاء على الولايات الوسطى الساحلية والداخلية.

درجات الحرارة الدنيا تتراوح مابين 4 إلى 10 درجات خلال الصبيحة والليل على المناطق الشمالية. في حين درجات الحرارة القصوى تتراوح مابين 10 الى 20 درجة على المناطق الشمالية ومن 20 الى 39 درجة بان قزام برج باجي مختار.

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