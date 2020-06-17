سلطة ضبط السمعي البصري تدعو إلى الالتزام بالقواعد المھنیة والأخلاقیة في النقاشات

أصدرت سلطة ضبط السمعي البصري اليوم الأربعاء بيانا تدعو من خلاله إلى إلتزام بالقواعد المھنیة والأخلاقیة في النقاشات.

واوضح بيان ذات الهئية تلقت مراسلة من طرف رئيس لجنة الخبراء المكلفة بمراجعة الدستور احمد لعرابة يكذب فيها مرة أخرى ما تم بثه في قناة “tv Beur “.

وذلك في حصة خاصة بتث يوم الثلاثاء 09 جوان 2020 على الساعة التاسعة مساء، أين واصل المنشط مع ضيوفه استعمال واعتماد تصريحات تم تكذيبها سابقا.

كما أن سلطة ضبط السمعي البصري تابعت الضجة الاعلامية التي صاحبت تصريحات نسبت الى أحمد لعرابة وإصرار بعض منشطي القنوات التلفزيونية الخاصة وضيوفهم أثناء مناقشتهم لمسودة الدستور على إستعمال هذه التصريحات كمرجعيات رغم ما صدر من تكذيب وتوضيحات في هذا الشأن.

ومن خلال المراسلة هذه يندد وبشدة أحمد لعرابة بما صدر من أحد ضيوف الحصة من تصريحات تشهر، وتفتري على أعضاء اللجنة، حيث لم يتعامل المنشط باحترافية مع هذه التصريحات.

ويضيف البيان “أين وجب عليه توقيف أي كلام فيه تجريح أوقذف وتأكيده على تبرؤ القناة منمثل هذه التصريحات”.

في حين واصلت قناة ” الشروق tv ” الخاصة واصلت هي أيضا استعمالها لتلك التصريحات التي تم تكذيبها، وتوظيف ذلك كمرجعية في نقاشاتها المختلفة أثناء تناول موضوع مسودة الدستور”.

وعلى الفور قامت ذات الهيئة بـ “استدعاء مسؤولة القناة الخاصة “tv Beur” لمقرها حيث ألزمتها بتقديم اعتذار بإسم قناتها للجنة الخبراء ورئيسها.

كما أكد لها رئيس سلطة ضبط السمعي البصري ضرورة الالتزام بالقواعد القانونية والمعايير المهنية.

وأضاف البيان “كما تم الاتصال، بـمسؤول قناة ”الشروق tv ” حيث طلب منه هوأيضا عدم توظيف تصريحات تم التبرؤ منها.

أين أكد مسؤول هذه القناة على بذل كل جهوده من أجل أداء عمل مهني من خلال سلطة ضبط السمعي البصري الجزائر أخبار الوطن أحمد لعرابة الوسوم توسيع دائرة النقاش البناء بطريقة ديمقراطية في ظل احترام الاختلاف مهما كان نوعه.”