سليماني وغولام يُهنئان “بونجاح” بعد تتويجه بالكرة الذهبية

هنأ الثنائي الدولي الجزائري “فوزي غولام” و”إسلام سليماني” زميلهم “بغداد بونجاح” بعد تتويجه بالكرة الذهبية لأفضل لاعب جزائري لسنة 2018.

ونشر “غولام” صورة مهاجم السد القطري على صفحته الشخصية في موقع التواصل الإجتماعي “إنستغرام” مُرفقا إياها بعبارة:”مبروك لبغداد بونجاح تتويجه بالكرة الذهبية التي يستحقها.. أتمنى له المزيد والكثير من التتويجات الشخصية.. أتمنى له التوفيق مع فريقه ومع المنتخب الوطني”.

وسار “السوبر سليم” على نفس النهج ونشر صورة تتويج “بونجاح” على “ستوري” صفحته الشخصية وأرفقها بعبارة:”مبروك أخي”.