“سليماني الجديد” على أعتاب الدوري البرتغالي !

الرياضة
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“سليماني الجديد” على أعتاب الدوري البرتغالي !
بقلم وليد كويني

علمت “النهار أونلاين” من مصادرها الخاصة أن نادي سبورتنغ لشبونة البرتغالي مهتم بالتعاقد مع هداف اتحاد العاصمة، أسامة درفلو،  خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

ويقدم درفلو، الملقب بـ”سليماني الجديد” مستويات قوية خلال الفترة الأخيرة، جعله محل متابعة العديد من الأندية الأوروبية.

وخطف الوافد الجديد على المنتخب الوطني الأضواء في البطولة الحالية، بتسجيله 10 أهداف وصناعته هدفين آخرين خلال 14 مباراة شارك فيها.

ويأمل بطل البرتغال في تكرار سيناريو إسلام سليماني، الذي تعاقد معه في سنة 2013 في صفقة انتقال حر ليصبح هدافه الأول.

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