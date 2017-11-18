أكد مهاجم المنتخب الوطني، إسلام سليماني، أنّ كل لاعب يُفكّر مرتين أو يتردد في الاختيار، فإنه لا يستحق التواجد مع الجزائر.

نشر نسيم طالبي عبر حاسبه الشخصي في “تويتر” السبت، تصريحا لسليماني قال فيه: ” من يتردد.. لا يستحق اللعب مع الجزائر”.

وأضاف: “أنا عندما استدعيت لأول مرة لم أستطع الوصول للمعسكر من شدة التأثر”.

حيث أعد تقريرا عن اللاعبين المزدوجي الجنسية وقراراتهم الصعبة، في اختيار المنتخب يبث قريبا عبر قناة “بي ان سبورت” القطرية.

Bientôt sur @beINSPORTS_MENA enquête sur les binationaux et le choix difficile avec des déclarions fortes de Slimani, Renard, Le Graët.. pic.twitter.com/3rUlb7zt2L — Nacim Talbi (@TalbinNacim) November 18, 2017