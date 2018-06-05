“سليماني” و”سوداني” يستحضران الذكريات بعد حلولهم بالبرتغال

إستحضر نجمي المنتخب الوطني الجزائري “إسلام سليماني” و”هلال العربي سوداني” ذكرياتهم مع ملعب “جامور” الوطني الواقع بالعاصمة البرتغالية “لشبونة”.

حيث إسترجع ثنائي الخضر ذكرياتهم مع هذا الملعب مباشرة بعد دخولهم لإجراء الحصة التدريبية الأولى للمنتخب الوطني بعد الوصول للبرتغال.

وكان سوداني وسليماني قد توجا بلقب كأس البرتغال فوق أرضية ميدان الملعب المُخصص لنهائيات الكأس بالبرتغال.

الأول مع فيتوريا غيماريش قبل رحيله لدينامو زغرب والثاني مع سبورتينغ لشبونة قبل إنتقاله لليستر سيتي.

وللإشارة فإن الخضر تدربوا اليوم فوق ملعب “جامور” على أن يتدربوا فوق أرضية ملعب “لالوش” أمسية غدا الأربعاء.