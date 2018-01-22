سليماني يبتعد عن “واتفورد” ومستقبله يبقى غامض !

كشفت الصحف الإنجليزية، أن إسلام سليماني مهاجم “ليستر سيتي” ابتعد وبشكل كبير عن نادي “واتقورد” بعد إقالة المدرب “ماركو سيلفا” الذي كان يُصر على جلبه.

سليماني كان مهتما بعرض “واتفورد” بسبب المدرب الذي سبق له العمل معه، حيث كان مدربه في سبورتينغ لشبونة.

من جهة أخرى، إدارة “تشيلسي” تُفكر جديا في تقديم عرض رسمي في الساعات المقبلة.

حيث تحدثت الصحافة الإنجليزية صباح اليوم الإثنين، عن إمكانية تقديم طلب إستعارة اللاعب مع أحقية الشراء في نهاية الموسم.

في نفس السياق، نادي “بشكتاش” و”موناكو” ينتظران القرار النهائي من إدارة” ليستر” التي تصرّ على 25 مليون أورو لتسريح الجزائري.