سليماني يُكلف “نيوكاسل” مبلغا خياليا كُل مُباراة

يُكلف الدولي الجزائري، إسلام سليماني ناديه “نيوكاسل” مُبلغا ماليا خياليا عن كُل مُباراة يُشارك فيها وفقا لما كشفته “الدايلي مايل”.

وأكدت بأن “الماغ بايز” يصرفون 500 ألف أورو عن كل لقاء يُشارك فيه “سوبر سليم” من هنا لغاية نهاية الموسم.

وإعتمد الإعلام البريطاني في حساباته على المُقابل الذي دفعه “نيوكاسل” لإستعارة المُهاجم وتقسيمه على عدد الجولات المُتبقية من البريمير ليغ.

ويُصنف هداف المنتخب الوطني حاليا كـ”صفقة خاسرة” وهذا في إنتظار إثبات نفسه في الأسابيع القادمة بعدما تخلص نهائيا من الإصابة.