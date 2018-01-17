إستدعى مدرب المنتخب الوطني لفئة أقل من 20 سنة “سليم سبع” 26 لاعبا للمشاركة في تربص مغلق من 20 إلى 26 جانفي 2018 بالمركز الوطني التقني بسيدي موسى.

ويخوض المنتخب الوطني خلال هذا التربص مباريتين وديتين يومي 22 و 25 جانفي أمام منتخب موريتانيا لمادون 20 سنة .

قائمة اللاعبين:

عبد القادر علاء الدين بلحران ، احمد محمد كروم ، يوسف شنافة ، أيمن محمد بلعريبي ، محمد الأمين بغداوي ، عبد العزيز مولاي ( جمعية وهران ) / زين الدين عباسي ، آدم عليلات ، محمد كسور ، أحمد بجاوي ، ياسين عليان ( إتحاد الجزائر ) / هشام بوداوي ، حسين دهيري ، آدم زورقان ، مروان زروقي ( نادي بارادو ) / شيهاب بن هابيل ( إتحاد البليدة ) / محمد حوسام مشري ، محمد موجة ( إتحاد الأغواط ) / يونس حابة ، يوسف بابوش ( ف . تمنراست ) / موسى بن زايد ( ش . ورقلة ) / عبد الرزاق خليفي ( ش.الساورة ) / سيدي محمد بن داعو ( وداد تلمسان) / كرم حمداد( شبيبة القبائل) / محمد امين طوغاي ، رضوان زردوم ( ن.حسين داي )