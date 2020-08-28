سليم هلال يتماثل للشفاء من كورونا ويطمئن جمهوره

طمأن الفنان المحبوب، سليم هليل، من خلال فيديو وضعه على حسابه الخاص بالانستغرام و الفايسبوك بعدما قضى اكثر من شهر و نصف يعاني من اصابته بفيروس كورونا.

و قال المغني سليم هليل :”أشكر كل الذين سألوا عنى و تمنوا لي الشفاء،فعلا مررت بفترة صعبة جدا ،لكنني اليوم الحمد الله،عدت الى بيتي و عائلتي،و أنا اليوم بصحة جيدة،و أطلبوا منكم ان تواصلوا الدعاء لكل المرضى لأن فعلا المرض متعب جدا و الألام حادة و غير محتملة.”

و تجدر الاشارة الى ان المطرب سليم هليل عان مطولا من اصابته بالفيروس و كانت له صعوبات كثيرة للشفاء و اليوم يطمئن جمهوره.