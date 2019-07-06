بالفيديو: سمك القرش يغزو شاطئ بولوغين بالعاصمة

عثر مجموعة من الصيادين، في شاطئ رايس حميدو، ببولوغين، بالعاصمة، على سمك القرش.

ويظهر الفيديو المتداول على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، سمك القرش، بالشاطيء، يطفو على سطح الماء بالشاطئ، وسط ذهول الصيادين الذين صدموا من تواجد هذا الصنف الخطير من الأسماك، خاصة ونحن في موسم الاصطياف ويتوجه مئات المواطنين يوميا نحو الشواطئ.

وحذر الصيادون في الفيديو، المواطنين، من السباحة بعيدا عن الشاطئ، حتى لا يعرضوا أنفسهم لخطر الموت.