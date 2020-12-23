اليوم.. سنة على رحيل الفريق احمد قايد صالح

كانت الساعة تشير إلى حوالي الساعة العاشرة صباحا، عندما اهتزت الجزائر بوفاة أسد الجزائر رئيس الفريق أحمد قايد صالح.

ومرّ يوم الإثنين 23 ديسمبر من عام 2019، غير عاديا بالنسبة للشعب وأسرة الجيش والدولة برحيل الفريق قايد صالح.

جنازة مهيبة لفقيد الجزائر الفريق احمد قايد صالح

يوم الأربعاء 25 ديسمبر تم تشييع جثمان فقيد الجزائر الفريق احمد قايد صالح ، في مربع الشهداء بمقبرة العالية بالعاصمة.

وحضر صلاة الجنازة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون،ووزراء من الحكومة،وإطارات وضباط سامون من وزارة الدفاع،بالإضافة إلى مواطنين من مختلف الولايات.

وشهدت، شوارع العاصمة، موكبا جنائزيا مهيبا، لنقل أسد الجزائر، إلى مربع الشهداء بالمقبرة،الذي مسجى بالراية الوطنية، وعلى متن عربة عسكرية.

وشهدت شوارع العاصمة في ذلك اليوم، مسيرة شعبية وحضور غفير للمواطنين، من مختلف ولايات الوطن.

وإختار البعض منهم الإصطفاف على حافة الطرق المؤدية إلى مقبرة العالية، فيما فضل آخرون، التوجه في مسيرات حاشدة إلى قصر الشعب.

تعزية رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون

قال عنه رئيس الجمهورية “وداعا أيها الأخ الصالح والقائد العظيم..الأسد الأشوس كنت للجزائر نعم المنيع وللدولة خير الناصح المعين،سنينا وسنين”.

و”ستبقى تجربتك الطويلة وحنكتك المشهودة مرجعا لنا ولخلفنا اللاحقين، فطوبى لك في جنات الفردوس الأعلى، وسلام عليك بين الشهداء والصديقين”.

وأضاف الرئيس ”لقد كان رحمه الله قائد جيش مغوار يزخر بجود الطينة واكتمال الصفاء وطيب السريرة، دائم الانشغال بخدمة بلاده”.

نبذة عن الفريق احمد قايد صالح

ولد رئيس أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح في 13 جانفي 1940 بولاية باتنة.

والتحق وهو شاب الحركة الوطنية، بالسابعة عشر من عمره، يوم أول أوت 1957 بالكفاح.

وتدرج سلم القيادة ليعين قائد كتيبة على التوالي بالفيالق 21 و29 و39 لجيش التحرير الوطني.

وتمت ترقية قايد صالح، إلى رتبة لواء بتاريخ 05 جويلية 1993،وبتاريخ 1994 تم تعيينه صالح قائدا للقوات البرية.

وتم تعيينه بتاريخ 3 أوت 2004، رئيسا لأركان الجيش الوطني الشعبي،ومن ثم تقلد رتبة فريق بتاريخ 5 جويلية 2006 .

ومنذ 11 سبتمبر 2013 تم تعيينه نائبا لوزارة الدفاع الوطني،رئيسا لأركان الجيش الوطني الشعبي الجزائري، ووافته المنية بـ23 ديسمبر 2019.