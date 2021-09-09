سنتان سجنا نافذا لـ ” ريفكا ” وأمر بالإيداع في قضية نصب واحتيال
بقلم وفاء.ب
أدانت محكمة الحراش، اليوتيوبر والمؤثر على مواقع التواصل الإجتماعي، فاروق بوجملين الشهير بـ “ريفكا”، بسنتين سجنا نافذا بتهمة النصب والإحتيال والتزوير واستعمال المزور.
وأصدرت محكمة الحراش، أمرا غيابيا بإيداع “ريفكا” الحبس في قضية وكالة سياحية واستعماله ترخيصا مزورا لسفره إلى دولة الإمارات العربية المتحدة خلال فترة غلق الحدود الجوية.
وصدر في حق المدون ريفكا، الذي يتواجد حاليا بدبي، أمرا بالقبض رفقة مجموعة من المتهمين الآخرين في ذات القضية .
ونذكر أن اليوتوبر والمؤثر على مواقع التواصل الإجتماعي “ريفكا”، كان قد سافر إلى إمارة دبي في رحلة سياحية في جانفي 2020، رفقة زميله “هشام دوناف”، ونشرا على حسابيهما الشخصيين “فايسبوك انستغرام ويوتيوب” تفاصيل رحلتهما ومغامراتهما في دبي.
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