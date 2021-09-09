سنتان سجنا نافذا لـ ” ريفكا ” وأمر بالإيداع في قضية نصب واحتيال

وصدر في حق المدون ريفكا، الذي يتواجد حاليا بدبي، أمرا بالقبض رفقة مجموعة من المتهمين الآخرين في ذات القضية .

وصدر في حق المدون ريفكا، الذي يتواجد حاليا بدبي، أمرا بالقبض رفقة مجموعة من المتهمين الآخرين في ذات القضية .