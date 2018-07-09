سنتين سجن لمدير جامعة جيجل واطارين آخرين بتهمة التلاعب بنقاط الامتحانات

نطقت محكمة الجنح الابتدائية بجيجل بإدانة كل من مدير جامعة محمد الصديق بن يحيى السابق “المخلوع” والأمين العام السابق واطار ٱخر بسنتين حبسا نافذا،

وذلك على خلفية تورطهم في فضيحة تتعلق بالتلاعب في نقاط امتحانات الطلبة وكذا نتائج بعض مسابقات التوظيف التي تبين أن محاضرها الأصلية تم تزويرها،

قبل احالة الملف على الجهات القضائية التي التمست بحر الأسبوع الماضي نيابتها العامة تسليط عقوبة السجن النافذ مدته 5 سنوات،

قبل أن يتم النطق بالحكم الابتدائي القاضي بادانة المتهمين الرئسيين بسنتين حبسا نافذا وغرامة مالية،

فيما استفاذ باقي المتهمين من البراءة يذكر أن وقائع هذه القضية كانت وراء تنحية المدير السابق لجامعة جيجل وتعيين مديرا جديدا منذ قرابة السنتين.