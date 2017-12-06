سنجاق :”قرار الفاف يجعل المغتربين غير مرحب بهم في المنتخب”

الرياضة
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سنجاق :”قرار الفاف يجعل المغتربين غير مرحب بهم في المنتخب”
بقلم يونس رزيق

نقلت صحيفة “جون أفريك” تصريحات الناخب الوطني السابق ناصر سنجاق، في مقالها المطول حول قرار الفاف الأخير في حق اللاعبين مزدوجي الجنسية.

حيث قال سنجاق :”صراحة البداية ضننت أن الأمر يتعلق بمزحة من قبل الفاف أو خطئ مطبعي، لكنني بعدها عرفت أنه قرار رسمي”.

مشيرا في ذات الوقت :”الأمر فاجئني كثيرا، ولم أكن أنتظره مثل هذه الخرجة تماما خصوصا من الإتحادية الحالية”.

وواصل سنجاق حديثه قائلا :”هذا القرار من شأنه أن يؤثر كثيرا على بعض الأسماء المغتربة وقد يشعرون بأنهم غير مرحب بهم”.

خاتما كلامه بالقول :”بفضل مزدوجي الجنسية حققت الجزائر أفضل النتئج في 8 أو 9 سنوات الأخيرة”

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