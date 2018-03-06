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سوداني :”شكلت ثنائيا ناريا مع سليماني والجميع يعلم من حطمنا”

الرياضة
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سوداني :”شكلت ثنائيا ناريا مع سليماني والجميع يعلم من حطمنا” صورة مُركبة
بقلم إسماعيل عشاش

أبدى الدولي الجزائري، هلال سوداني حسرته لـ”إنهيار” الثنائي الهجومي الذي كان يُشكله رفقة إسلام سليماني مع “الخضر” بعد رحيل “حليلوزيتش”.

وصرح لموقع “لاغازات دوفيناك” قائلا :”لقد كُنا ثنائيا ناريا ونُسجل الأهداف بانتظام، إلى غاية حدوث ما يعلمه العام والخاص”.

وأضاف :”ماوقع لنا مُحزن، عند وصول غوركوف كانت بداية النهاية بالنسبة لنا، وعليه أن يتحمّل مسؤولية الخيارات التي قام بها”.

وبخصوص إنتقاد الفرنسي لعقلية اللاعبين المُكونين بالجزائر:”هو أيضا عاش مشاكل مع الفرنسيين، إن لم تغضب عندما لاتلعب فعليك تغيير الرياضة”.

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