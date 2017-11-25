احتفل الجزائري العربي هلال سوداني، بعيد ميلاده الثلاثين، وبهذه المناسبة ظهر سوداني، وهو يرقص على طريقة المغني العالمي مايكل جاكسون.

ونشر زميل سوداني، ترافل جيرمي، فيديو عبر “تويتر”، يظهر فيه سوداني، يرقص في غرف تغيير الملابس على طريقة مايكل جاكسون.

بينما نشر مهاجم الخضر عبر صفحته الخاصة على “تويتر”، صورة لنفسه وهو صغير رفقة قالب حلوى، بمناسبة بلوغه عامه الثلاثين

وهنأ هلال سوداني، مهاجم دينامو زغرب الكورواتي، نفسه عبر “تويتر” من خلال هذه الصورة، معلقا عليها: “عيد ميلاد سعيد لي”.