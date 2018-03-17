سوداني يعود للمُنافسة مع “دينامو زغرب” ويُطمئن “ماجر”

عاد النجم الدولي الجزائري “هلال العربي سوداني” أمسية اليوم السبت للمُنافسة الرسمية مع فريقه “دينامو زغرب” الكرواتي.

بمُناسبة إستقبال هذا الأخير لفريق “روديس” في الجولة ال26 من الدوري الكرواتي الممتاز.

وإنتهى اللقاء الذي شارك فيه سوداني أساسيا بفوز دينامو زغرب بهدفين دون رد أبقاه في الصدارة ب59 نقطة.

وكان سوداني قد غاب منذ ال4 مارس الماضي عن مُباريات فريقه في الدوري الكرواتي بعد تعرضه لإصابة.

وبعودته اليوم يكون قد تأكد حضوره تربص المنتخب الوطني الذي سينطلق بعد غدا الإثنين تحسبا لوديتي تنزانيا وإيران.