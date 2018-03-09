سوداني يمنح جرعة “أوكسجين” لمدرب “دينامو زغرب” !

كشفت الفحوصات الطبية التي خضع لها الجزائري “هلال سوداني” مع فريقه “دينامو زغرب”، أنه لا يعاني من أي إصابة خطيرة وبات جاهزا للعودة.

ويأتي هذا الخبر بمثابة جرعة “أوكسجين” لمدربه الذي تعرض للانتقادات بعد الخسارة القاسية الأربعاء الماضي.

فبغياب سوداني فشل زغرب في تحقيق الفوز ضد “ريجيكا” الغريم التقليدي وانهزم بـ “رباعية” كاملة مقابل هدف وحيد.

ورغم أن المدرب قرر عدم المغامرة بـ”سوداني”، إلا أنّ الجزائري قد يكون على مقاعد البدلاء يوم غد بسبب ضغط النتائج.

أين سيواجه “دينامو زغرب” نادي “لوكوموتيفا” لحساب البطولة الكرواتية.