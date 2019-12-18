“سوداني” يواصل التألق ويُسجل مُجددا مع “أولمبياكوس”

الرياضة
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“سوداني” يواصل التألق ويُسجل مُجددا مع “أولمبياكوس” صورة مركبة
بقلم حواز عبد النور

بصم أمسية اليوم الأربعاء النجم الدولي الجزائري “هلال العربي سوداني” على تمريرة حاسمة وهدف جميل مع فريقه “أولمبياكوس بيرايوس”.

الآخير واجه الضيف “لاريسا” لحساب الجولة 15 من الدوري اليوناني الممتاز وتفوق عليه برباعية كاملة لهدف وحيد.

نجم الخضر كان وراء الهدف الثاني لفريقه اين قدم تمريرة جميلة لزميله “ماسوراس” في الدقيقة 11 وضعها الآخير في الشباك.

ابن الشلف عاد وسجل الهدف الثالث في الدقيقة 17 لفريقه وهو الهدف السادس له هذا الموسم في “السوبر ليغا”.

“سوداني” الذي شارك أساسيا ترك مكانه لزميله “ياسين بن زية” في الدقيقة 74.


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