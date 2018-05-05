سوداني يُتوج بالدوري الكرواتي ويواصل كتابة التاريخ

تُوج الدولي الجزائري، العربي هلال سوداني بصفة رسمية بالدوري الكرواتي رفقة ناديه “دينامو زغرب” بعد التعادل أمام نظيره “سلافن كوبريفينسا”.

وساهم نجم المنتخب الوطني بشكل كبير في إسترجاع فريقه لدرع البطولة الذي كان ضيعه الموسم الفارط بفضل تسجيله لـ15 هدفا.

ويُواصل بهذا إبن الشلف كتابته للتاريخ في “كراوتيا”، باعتباره تحصل على سبعة تتويجات كاملة منذ وصوله لـ”الدينامو” في صائفة 2013.

ويمتلك سوداني حاليا أربعة ألقاب في الدوري، وكأسي كرواتيا وهذا إضافة لكأس السوبر، دون نسيان تتويجه بلقب أفضل لاعب في كرواتيا.