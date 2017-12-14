سوداني يُتوّج بهذا اللقب في كرواتيا

تُوّج الدولي الجزائري، العربي هلال سوداني بلقب أفضل لاعب في الدوري الكرواتي لسنة 2017، بعد تألقه اللافت رفقة “دينامو زغرب”.

وتم اختيار إبن الشلف من طرف قائدي فرق الدوري المحلي، مما يزيد حجم الإنجاز، لأن الاعتراف جاء من طرف خصومه.

يُشار بأن اللاعب السابق لـ”فيتوريا غيماريش” كان مميزا طيلة العام الجاري، مُحققا حصيلة مميزة بتسجيله 24 هدفا لحد الآن.

يُذكر بأن مُهاجم المُنتخب الوطني، يتواجد في أفضل أحواله، وذلك منذ تمديد عقده كبير العاصمة الى غاية سنة 2020.

وعبر سوداني عن فرحته، مؤكدا بان ذلك جاء بفضل العمل الذي قام به والمُساعدة التي تحصل عليها من طرف زملائه ومُدربه.