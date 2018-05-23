“سوداني” يُحقّق الثنائية مع “دينامو زغرب” !

حقق الدولي الجزائري هلال العربي سوداني، اليوم الأربعاء، كأس كرواتيا مع ناديه “دينامو زغرب” بعد فوزه على “هاجدوك سبليت” بهدف يتيم.
ليتمم العملاق الكرواتي تتويجه باللقب الثاني له هذا الموسم، بعد إحرازه للقب البطولة الكرواتية قبل أسابيع فقط.
وعلى ضوء ذلك من المرتقب أن يغادر إبن مدينة الشلف زغرب من الباب الواسع بإتجاه الدوري الإنجليزي أين وصلته عروض مغرية.
AJMOOOOOOO! Kako je dobro vidjeti te opeeeeeet! ⚽️😎😁🎉🥂🏆💙💪🏻 @Hillal_Soudani @TongoDoumbia @DaniOlmo @biel_m04 pic.twitter.com/55FsoEhnp8
— GNK Dinamo (@gnkdinamo) May 23, 2018
التعليقات (0)