“سوداني” يُحقّق الثنائية مع “دينامو زغرب” !

حقق الدولي الجزائري هلال العربي سوداني، اليوم الأربعاء، كأس كرواتيا مع ناديه “دينامو زغرب” بعد فوزه على “هاجدوك سبليت” بهدف يتيم.

ليتمم العملاق الكرواتي تتويجه باللقب الثاني له هذا الموسم، بعد إحرازه للقب البطولة الكرواتية قبل أسابيع فقط.

وعلى ضوء ذلك من المرتقب أن يغادر إبن مدينة الشلف زغرب من الباب الواسع بإتجاه الدوري الإنجليزي أين وصلته عروض مغرية.