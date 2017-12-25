اعترضت 10 دول بينهم سوريا، على مشروع قرار في الأمم المتحدة، أمس الأحد، لإنهاء حملة ميانمار العسكرية ضد أقلية الروهينغا.

وحاز مشروع القرار الذي قدمته منظمة التعاون الإسلامي على موافقة 122دولة، مقابل اعتراض 10 دول، وامتناع 24 دولة عن التصويت.

واعترضت الصين وروسيا وكمبوديا ولاوس والفلبين وفيتنام وبيلاروسيا وزيمبابوي وسوريا، بالإضافة إلى ميانمار نفسها على مشروع القرار.

ودعا القرار الحكومة في ميانمار للسماح بدخول عمال الإغاثة، وضمان عودة كافة اللاجئين، ومنح حقوق المواطنة لأقلية الروهينغا.

وفر نحو 655 ألفا من أقلية الروهينغا المسلمة من ولاية راخين في ميانمار إلى بنغلادش المجاورة منذ أغسطس الماضي.

بسبب عمليات عسكرية قالت الأمم المتحدة إنها ترقى إلى التطهير العرقي.