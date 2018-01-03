تلوح لنادي إتحاد العاصمة فرصة من ذهب من أجل تحقيق حلمه المنشود بالوصول للمشاركة في كأس العالم للاندية.

ولن يحتاج الإتحاد للتتويج برابطة الأبطال، وسيكون أمام فرصة ذهبية بمشاركته في رابطة أبطال العرب القادمة بعد إختيره لتمثيل الجزائر.

وكان الإتحاد العربي للكرة قد أشار منذ أيام على أن الفائز بالدورة القادمة سيشارك في كأس العالم للاندية المقرر إجرائها بالإمارات.

يذكر ان سوسطارة ضيعت الوصول للموندياليتو في آخر فرصتين بخسارة نهائي رابطة الأبطال والخروج من النصف النهائي أيضا في 2015 و2017 على التوالي.