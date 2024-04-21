سوسطارة تتحدى الكاف وتقرر اللجوء لـ “التاس”

كشف المدير الرياضي لفريق سوسطارة توفيق قريشي عن تفاصيل الحادثة مع نهضة بركان المغرب الذي رفض تنشيط مباراة نصف نهائي الكاف.

وقال توفيق قريشي في تصريح للتلفزيون العمومي “القانون واضح و الفيفا ترفض وضع خرائط على أقمصة الفرق، اندهشنا من قرار الكاف، و لا نعلم إذا كانت هذه الهيئة الكروية غير تابعة للفيفا أم ماذا”.

كما أضاف “على كل حال نحن جاهزين وننتظر قرار حكم المباراة وفي حال عدم لعب اللقاء سيكون لدينا 10 أيام للطعن للتاس وجلب حق إتحاد العاصمة خاصة والجمهورية الجزائرية الشعبية عامة”.

وختم قريشي “الكاف فقط هو من أعطى الحق للنادي المغربي فقط”.