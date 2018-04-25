“سوسطارة” تتربص بتونس والقاهرة هذا الصيف !

وضعت إدارة إتحاد العاصمة، برنامجها الخاص بالفترة القادمة خلال هذا الصيف، والذي حدد فترة الراحة وموعد مواجهات كأس الكاف.
حيث سيستفيد زملاء الحارس زماموش من أسبوعين راحة بعد نهاية البطولة والعودة بداية من 5 جوان للتحضير للقاءات المنافسة القارية.
كما سطرت إدارة سرار، تربصين خلال الفترة القادمة الأول بالعاصمة ما بين 20/27 جوان، والثاني بتونس إلى غاية 8 جويلية.
قبل التنقل في نفس اليوم إلى العاصمة المصرية القاهرة، حيث ستجري العناصر العاصمية تربصا لمدة 5 أيام قبل الذهاب لرواندا.
برنامج تحضيرات الفريق للموسم الجديد :
– فترة الراحة بداية من 19 ماي
– بداية تحضيرات الموسم الجديد 5 جوان
– الإستفادة من 4 أيام راحة بمناسبة عيد الفطر
– تربص أول في الجزائر من 20 إلى 27 جوان
– تربص ثاني في تونس من 27 جوان إلى 8 جويلية
– بعد نهاية تربص تونس سيقسم التعداد إلى مجموعتين :
*المجموعة الأولى تضم اللاعبين الغير مؤهلين للمشاركة في كأس الكاف ستعود للجزائر
* المجموعة الثانية ستشد الرحال من تونس نحو مصر لإجراء تربص ل 5 أيام على أن يتنقل اافريق بعدها ل رواندا لمواجة رايون سبور
– 29 جويلية مباراة العودة ضد رايون سبور في 5 جويلية
– من 30 جويلية إلى 5 أوت اجراء التدريبات العاصمة
– التنقل إلى بغداد مابين 8 إلى 12 أوت لمواجة القوية الجوية ضمن البطولة العربية
– التنقل من بغداد مباشرة إلى القاهرة للدخول في تربص ل 4 أيام
– 16 أوت شد الرحال من مصر إلى تنزانيا لآجراء مباراة العودة ضد يونغ آفريكانز
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