“سوسطارة” تتربص بتونس والقاهرة هذا الصيف !

وضعت إدارة إتحاد العاصمة، برنامجها الخاص بالفترة القادمة خلال هذا الصيف، والذي حدد فترة الراحة وموعد مواجهات كأس الكاف.

حيث سيستفيد زملاء الحارس زماموش من أسبوعين راحة بعد نهاية البطولة والعودة بداية من 5 جوان للتحضير للقاءات المنافسة القارية.

كما سطرت إدارة سرار، تربصين خلال الفترة القادمة الأول بالعاصمة ما بين 20/27 جوان، والثاني بتونس إلى غاية 8 جويلية.

قبل التنقل في نفس اليوم إلى العاصمة المصرية القاهرة، حيث ستجري العناصر العاصمية تربصا لمدة 5 أيام قبل الذهاب لرواندا.