سوسطارة تشرع في التحضيرات لمواجهة الملعب التونسي

استأنفت تشكيلة سوسطارة التدريبات، اليوم الأربعاء، تحسبا لمواجهتي الملعب التونسي لحساب الدور التمهيدي الثاني المؤهل إلى دور المجموعات من منافسة الكاف.

وكان فريق اتحاد العاصمة قد استفاد من يومين راحة، قبل أن يقرر المدرب نبيل معلول الاستأناف بحضور جميع اللاعبين باستثناء نبيل عمارة و صفي الدين عثامنية المصابين، إلى جانب الثنائي موسى علي و تيرازاس.

كما عرفت الحصة التدريبية زيارة رئيس مجلس الإدارة للطاقم الفني واللاعبين، حيث كان حديث جانبي بخصوص التحضيرات للاستحقاقات القادمة.

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